Polizei Gütersloh / Kradfahrer schwer verletzt

Kradfahrer schwer verletzt

Gütersloh - Versmold (HB) Am 25.09.18, gegen 15:30 Uhr, ereignete sich in Versmold ein Verkehrsunfall, bei dem ein Kradfahrer schwer verletzt wurde.

Eine 26-jährige PKW-Fahrerin aus Bohmte befuhr mit einem Hyundai die Vorbruchstraße in Richtung Peckeloh und wollte nach links auf ein Grundstück abbiegen. Ein hinter ihr in gleicher Richtung fahrender 53-jähriger Kradfahrer überholte mehrere Fahrzeuge und fuhr gegen den abbiegenden PKW. Das Krad, ein Leichtkraftrad Piaggio, wurde in ein angrenzendes Maisfeld geschleudert.

Der aus Versmold stammende Kradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Er wurde nach notärztlicher Behandlung vor Ort mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Bielefeld geflogen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand besteht Lebensgefahr. Die PKW-Fahrerin blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen, die zur weiteren Untersuchung sichergestellt wurden, entstand erheblicher Sachschaden. Insgesamt wird der Schaden auf 15.000 Euro geschätzt.

