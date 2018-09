Polizei Gütersloh / Kradfahrer verletzt sich schwer nach ...

Kradfahrer verletzt sich schwer nach Kollision mit Pkw

Gütersloh - Harsewinkel (PS) Am Sonntagmittag, den 09.09.2018, gegen 13:06 Uhr befuhr ein 59jähriger Mann aus Steinhagen mit seinem Motorrad der Marke Yamaha die Münsterstraße (B 513) aus Richtung Gütersloh in Fahrtrichtung Greffen. Ein 21jähriger Mann aus Harsewinkel beabsichtigte mit seinem Pkw Audi aus der Wibbelstraße nach links auf die Münsterstraße in Fahrtrichtung Gütersloh abzubiegen. Hierbei übersah er den Kradfahrer und es kam zu einer Kollision. Der Kradfahrer wurde schwer verletzt (es besteht keine Lebensgefahr) und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Gütersloh transportiert. Dort verblieb er stationär. Die Gesamtsachschadenshöhe wird auf ca. 5.500 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme wurde die Münsterstraße für ca. 40 Minuten komplett gesperrt. Das Motorrad musste von einem Abschlepper wegtransportiert werden.

