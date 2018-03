Polizei Gütersloh / Lagerhalle niedergebrannt

Lagerhalle niedergebrannt

Gütersloh - Versmold (SL) - Am frühen Sonntagmorgen um 03.51 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei über den Brand einer größeren Lagerhalle an der Berliner Straße in Versmold informiert. Durch die Einsatzkräfte konnte vor Ort ein Übergreifen auf zwei angrenzende Wohnhäuser zunächst nicht ausgeschlossen werden, so dass insgesamt zehn Personen vorsorglich aus ihren Wohnungen evakuiert wurden. Die Lagerhalle brannte samt noch nicht abschließend erfasstem Inventar komplett nieder. Die Brandursache steht bislang nicht fest. Die Brandstelle wurde beschlagnahmt und die Kriminalpolizei Gütersloh hat noch in der Nacht die ersten Ermittlungen aufgenommen. Der Gesamtschaden wird vorläufig auf ungefähr 500 000 Euro geschätzt.

