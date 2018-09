Polizei Gütersloh / Mann beschädigt zwei Fahrzeuge und flüchtet

Mann beschädigt zwei Fahrzeuge und flüchtet

Gütersloh - Rheda-Wiedenbrück (JF) - Ein bis dahin unbekannter Skoda-Fahrer touchierte am Montagvormittag (10.09., 11.40 Uhr) an der Bahnhofstraße beim Rangieren in eine Parklücke zwei neben ihm geparkte Fahrzeuge.

Der Skoda-Fahrer verließ im Anschluss die Unfallstelle, ohne sich um die entstandenen Schäden zu kümmern.

Eine aufmerksame Zeugin beobachtete den Unfall und verständigte die Polizei.

Ermittlungen führten zu einem 83-jährigen Mann aus Herzebrock-Clarholz, gegen den ein Strafverfahren eingeleitet wurde.

OTS: Polizei Gütersloh newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/23127 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_23127.rss2

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizei Gütersloh Pressestelle Polizei Gütersloh Telefon: 05241 869 0 E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/ Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/