Polizei Gütersloh / Mann flüchtet nach kurzer Unterhaltung vom ...

Mann flüchtet nach kurzer Unterhaltung vom Unfallort

Gütersloh - Gütersloh (FK) - Auf der Berliner Straße ereignete sich am Donnerstagnachmittag (14.02., 16.25 Uhr) ein Verkehrsunfall mit einer besonders dreisten anschließenden Flucht eines Unfallbeteiligten.

Der Mann war auf der Berliner Straße in Richtung Gütersloh unterwegs. Als ein vor ihm fahrender VW-Fahrer verkehrsbedingt abbremsen musste, fuhr der Unbekannte auf den VW auf.

Nachdem sich beide Unfallbeteiligte unterhielten und der VW-Fahrer die Polizei über den Unfall informierte, setzte sich der andere Autofahrer wieder hinter sein Steuer und fuhr davon.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Auto und dem Fahrer machen? Der Flüchtende war ca. 170cm groß, ca. 35 bis 40 Jahre alt, hatte dunkle kurze Haare, einen dunklen Bart im Gesicht und Tätowierungen an den Händen. In dem kurz stattgefundenen Gespräch gab er an, dass er in der Nähe wohne. Er war mit einem dunklen Kleinwagen unterwegs. An der Front des Wagens muss durch den Zusammenstoß mit dem VW ein Schaden entstanden sein.

Hinweise und Angaben nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

