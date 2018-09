Polizei Gütersloh / Mehrere Pkw-Kennzeichen in Steinhagen ...

Mehrere Pkw-Kennzeichen in Steinhagen entwendet - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh - Steinhagen (RB) - In der Nacht von Samstag (22.09) auf Sonntag wurden in Steinhagen mehrere Pkw-Kennzeichen gestohlen. Bis Sonntagnachmittag (17.30 Uhr) gingen bei der Polizei verschiedene Anzeigen von Pkw-Besitzern ein, die ihre Kennzeichen als gestohlen meldeten. Die Pkw von denen die Kennzeichen gestohlen worden sind, waren alle am Fahrbahnrand geparkt. Teilweise wurde nur ein, teilweise beide Kennzeichen entwendet. Fahrzeughalter denen ebenfalls Kennzeichen gestohlen worden sind, werden gebeten die nächste Polizeiwache aufzusuchen und den Diebstahl zur zu Anzeige bringen. Hinweise zu den Taten nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

