Polizei Gütersloh / Mercedesfahrer flüchtet nach Zusammenstoß - ...

Mercedesfahrer flüchtet nach Zusammenstoß - geklärt!

Gütersloh - Halle (JF) - Am Freitagnachmittag (14.09., 15.15 Uhr) kam es in der Graebestraße beim Rangieren aus einer Grundstückseinfahrt zu einem Zusammenstoß mit einem gegenüber am Straßenrand geparkten Fahrzeug.

Der bis dahin unbekannte Fahrer eines Mercedes Benz verließ den Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Ein aufmerksamer Zeuge konnte den Unfall beobachten und sich das Kennzeichen merken.

Ermittlungen führten zu einem 73-jährigen Mann aus Halle, gegen den ein Strafverfahren eingeleitet wurde.

