Polizei Gütersloh / Motorradfahrer nach Kollision verstorben

Motorradfahrer nach Kollision verstorben

Gütersloh - Werther (Westf.) (VT) Zu einem folgenschweren Zusammenstoß zwischen einem landwirtschaftlichen Gespann und einem Motorrad kam es am Dienstag, 18.09.2018 um 14:38 Uhr.

Ein 23jähriger Motorradfahrer aus Münster befuhr mit seinem Motorrad (Yamaha) die Rotenhagener Str. aus Richtung Theenhausen kommend in Richtung Häger. Gleichzeitig befuhrt ein 20jähriger Mann aus Melle mit einem Traktor (Marke Fendt) die Straße "Schmalenhorst". Angehängt an den Traktor war ein sogenannter Güllekontainer mit einem Fassungsvermögen von 28m³. Der 20jährige bog mit dem Gespann nach links auf die bevorrechtigte Rotenhagener Straße ab. Im Kreuzungsbereich kommt es zum Zusammenstoß, wobei der Motorradfahrer gegen die vorletzte Achse des Güllekontainers prallt. Trotz sofort eingeleiteter Reanimation verstirbt der 23jährige Motorradfahrer an der Unfallstelle.

Für die Dauer der medizinischen Behandlung, der Fahrzeugbergung und der Unfallaufnahme wurde die Rotenhagener Straße teilweise komplett gesperrt. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 6000 Euro geschätzt.

