Polizei Gütersloh / Nach Einbruch in Geldinstitut - Fahndungsbilder

Nach Einbruch in Geldinstitut - Fahndungsbilder

Gütersloh - Borgholzhausen (FK) - Unbekannte Tatverdächtige haben sich vermutlich am Samstag (16.03.,22.05 Uhr) unberechtigt Zugang zu der hier geschädigten Bank an der Freistraße verschafft. Sie versuchten die Alarmanlage funktionsunfähig zumachen. Des Weiteren ist der außen an der Bank befindliche Signalgeber der Alarmanlage mit Bauschaum ausgesprüht und aus der Wand gerissen worden. Am Sonntag (17.03., 01.30 Uhr) versuchten dann die auf den Fotos abgebildeten beiden Tatverdächtigen einen Tresorraum gewaltsam zu öffnen, lösten dabei jedoch den Alarm aus und flüchteten noch vor dem Eintreffen der Polizei. Es konnte beobachtet werden, wie insgesamt drei vermutlich männliche Tatverdächtige mit einem silbernen PKW, der in der Straße Am Uphof abgestellt war, flüchteten. Bereits im Vorfeld am 07.03. gegen 22:40 Uhr sind verdächtige Personen an der Bank gesehen worden. Wer hat verdächtige Beobachtungen in der Nacht vom 16.03. auf den 17.03., oder auch schon am 07.03. in Borgholzhausen gemacht, bzw. wem ist ein silbernes Fahrzeug mit drei Personen aufgefallen, im Bereich der Straße Am Uphof? Wer kann Angaben zu den Tatverdächtigen auf den Fotos der Videoaufzeichnungsanlage machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

