Polizei Gütersloh / Nach Verpuffung in einer Gastherme Einsatz ...

Nach Verpuffung in einer Gastherme Einsatz für die Feuerwehr

Gütersloh - Gütersloh (LG)- Am Samstagabend, um 21.05 Uhr, meldete ein Bewohner des Hauses Kaiserstr. 17, in der Gütersloher Innenstadt, eine Explosion in seinem Badezimmer. Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei rückten zum Einsatzort aus. Zunächst wurden die Bewohner von drei Wohnungen aus dem Gebäude gebracht, danach betraten Einsatzkräfte der Feuerwehr eine Wohnung im Obergeschoss des Hauses und untersuchten den Einsatzort. Schnell stellte sich heraus, dass ein technischer Defekt an der Gastherme die Ursache für die Verpuffung war. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt. Die Bewohner konnten nach dem Einsatz in ihre Wohnungen zurückkehren. Außerdem wurde ein Heizungsbauer damit beauftragt, die Gastherme zu reparieren.

