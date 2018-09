Polizei Gütersloh / Neubau einer Polizeiwache in Versmold kann ...

Neubau einer Polizeiwache in Versmold kann geplant werden

Gütersloh - Versmold/Kreis Gütersloh - Das Land Nordrhein-Westfalen stellt der Kreispolizeibehörde Gütersloh ab Januar 2021 die erforderlichen Mittel für die Neuanmietung einer Polizeiwache in Versmold zur Verfügung. Mit den notwendigen Vorbereitungen für das Vergabeverfahren ist bereits begonnen worden. Das derzeitige Dienstgebäude an der Bachstraße 1 ist in einem schlechten Zustand und entspricht auch von den Funktionalitäten in vielen Bereichen nicht mehr den heutigen Anforderungen.

Die neue Polizeiwache in Versmold soll ca. 450 m² groß werden. Die Kreispolizeibehörde Gütersloh wird voraussichtlich Mitte 2019 die Anmietung entsprechender Flächen ausschreiben. Der Standort der neuen Polizeiwache ist bereits grundsätzlich festgelegt und soll im Innenstadtbereich von Versmold liegen.

Landrat und Behördenleiter Sven-Georg Adenauer setzt sich seit Jahren für den Erhalt der Polizeipräsenz im gesamten Kreisgebiet ein.

Nach den grundlegenden Sanierungen der Polizeiwachen in Schloß-Holte Stukenbrock und Halle gibt es nunmehr auch eine langfristige Perspektive für den Wachstandort in Versmold.

Adenauer: "Es freut mich sehr, dass durch die Bereitstellung der Mittel ein entscheidender Schritt für die Sicherung des Standortes Versmold für die Polizei und damit für die dauerhafte Polizeipräsenz auch im nördlichen Kreisgebiet erfolgt ist. Wir sind so in der Lage, für die Beschäftigten in der neuen Wache gute Arbeitsbedingungen zu schaffen."

Bereits in der Vergangenheit hat die Stadt Versmold die Kreispolizeibehörde Gütersloh intensiv bei der Suche nach Möglichkeiten für einen neuen Wachstandort unterstützt.

Versmolds Bürgermeister Michael Meyer-Hermann freut sich, dass diese Bemühungen nun erfolgreich waren: "Eine langfristige Sicherung des Wachstandortes Versmold trägt entscheidend zur öffentlichen Sicherheit in unserer Stadt und dem Sicherheitsempfinden der Bürgerinnen und Bürger bei. So können wir auch weiterhin auf die bewährte Ordnungspartnerschaft zwischen Polizei und Stadt hier vor Ort bauen."

