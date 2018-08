Polizei Gütersloh / Pferd im Stall verletzt - Zeugen gesucht

Pferd im Stall verletzt - Zeugen gesucht

Gütersloh - Halle (FK) - In der Nacht zu Mittwoch (15.08) haben Unbekannte ein Pferd auf einem Hof an der Straße An der Hessel verletzt.

Das Pferd stand in einem Stall. Wie die möglichen Täter in den Stall eingedrungen sind, kann noch nicht angegeben werden. Am Morgen bemerkten Berechtigte, dass das Tier eine Schnittwunde am Oberschenkel hatte. Es wurde tierärztlich versorgt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen.

Wir suchen Zeugen. Wer hat in der Nacht verdächtige Geräusche, Personen oder Fahrzeuge rund um den Tatort bemerkt? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

