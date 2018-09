Polizei Gütersloh / PKW gegen Laterne, Fahrer verletzt

PKW gegen Laterne, Fahrer verletzt

Gütersloh - Gütersloh (AK) - Am Mittwoch, dem 26.09.2018, war gegen 13.45 Uhr ein 35jähriger Gütersloher mit seinem Opel auf der Dammstraße in Richtung Feuerbornstraße unterwegs. Im Bereich der Einmündung Wörthstraße geriet der Wagen aus ungeklärter Ursache mit der rechten Fahrzeugseite auf den abgesenkten Bordstein, prallte dort gegen eine Straßenlaterne und kam anschließend auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Fahrer wurde schwerverletzt (keine Lebensgefahr) in ein Gütersloher Krankenhaus eingeliefert. Die Laterne war in etwa einem Meter Höhe gekappt worden und knickte um auf den Bordstein. Am PKW entstand Totalschaden. Sachschaden insgesamt: 12000 Euro Die Dammstraße wurde für 60 Minuten voll gesperrt.

