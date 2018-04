Polizei Gütersloh / Pkw in Gütersloh brennt vollständig aus

Pkw in Gütersloh brennt vollständig aus

Gütersloh - (RB) - Am 28.04.2018, gegen 02.10 Uhr erhielten Feuerwehr und Polizei Kenntnis über einen brennenden Pkw in der Straße Bäckerkamp in Gütersloh. Bei Eintreffen der Polizeikräfte brannte der 3-er BMW bereits in voller Ausdehnung. Die Brandursache steht noch nicht fest. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel.: 05241/869-0 entgegen.

