Polizei Gütersloh / Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwerverletzt

Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwerverletzt

Gütersloh - Schloss Holte-Stukenbrock (VT) Am Freitag, 08.06.2018, um 13.09 Uhr, befuhr ein 13jähriges Mädchen mit ihrem Fahrrad die Helleforthstraße in Richtung Kaunitzer Straße. Sie beabsichtigte die Kaunitzer Straße zu überqueren, um dann den Radweg auf der gegenüberliegenden Seite zu benutzen, um weiter in Richtung Kaunitz zu fahren. Beim Überqueren übersah das 13jährige Mädchen einen Pkw, Ford Mondeo, der die Kaunitzer Straße aus Richtung Kaunitz in Richtung Schloss Holte befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen der Radfahrerin und dem Pkw. Das junge Mädchen wurde bei der Kollision so stark verletzt, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Bielefelder Krankenhaus transportiert wurde. Es bestand keine Lebensgefahr. Zur Rekonstruierung des Unfallherganges wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Der beteiligte Pkw und das Fahrrad wurden sichergestellt und von einem Abschleppunternehmen abtransportiert. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 1500,00 Euro. Für die Dauer der medizinischen Erstversorgung, der Bergung der Fahrzeuge und die anschließende Unfallaufnahme wurde die Unfallstelle für ca. 2,5 Stunden gesperrt. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 05241-8690 in Verbindung zu setzen.

