Polizei Gütersloh / Raub in Werther - Öffentlichkeitsfahndung

Raub in Werther - Öffentlichkeitsfahndung

Gütersloh - Werther (FK) - Im September 2018 kam es auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes an der Alten Bielefelder Straße zu einem Raub zum Nachteil eines 80-jährigen Geschädigten.

Nachdem der Beschuldigte das spätere Opfer bereits beim Einkaufen im Markt beobachtet und ausgewählt hatte, folgte er ihm verdeckt, bis zu dem auf dem Parkplatz abgestellten Auto. Dort wartete er ab, bis der Geschädigte die Waren in den Kofferraum des Wagens verstaut hatte und seine Ehefrau den Einkaufswagen zu dem entsprechenden Depot brachte. Anschließend ging der Unbekannte schnell zu dem an der Fahrertür stehenden Geschädigten und legte diesem eine 2 Euro Münze in die Hand. Er bat darum, das Geldstück zu wechseln.

Als der Geschädigte sein Portemonnaie in dem geschlossenen Auto öffnete, lief der Beschuldigte um das Heck des Wagens herum zur Beifahrertür. Er öffnete diese und riss dem Geschädigten die Geldbörse aus der Hand. Unerkannt flüchtete der Beschuldigte anschließend. Vom zuständigen Amtsgericht wurde ein Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erlassen.

Wir suchen Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Mann auf den Bildern machen? Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

