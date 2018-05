Polizei Gütersloh / Schlachtabfälle in Altkleidercontainer ...

Schlachtabfälle in Altkleidercontainer entsorgt - Zeugen gesucht

Gütersloh - Versmold (FK) - Zeugen meldeten der Polizei am Dienstagmorgen (22.05., 09.10 Uhr) austretendes Blut aus einem Altkleidercontainer an der Straße Am Sportplatz in Versmold-Loxten.

Um den Spuren vor dem Container möglichst zeitnah nachzugehen, wurde die Feuerwehr hinzugezogen. Diese öffneten den Altkleidercontainer. In diesem befanden sich mehrere Säcke mit Schlachtabfällen.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat rund um den Fundort der tierischen Abfälle verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Wer kann sonst Angaben zu dem ungewöhnlichen Fund machen? Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

