Polizei Gütersloh / Schwerer Unfall in Harsewinkel

Schwerer Unfall in Harsewinkel

Gütersloh - Harsewinkel (FK) - Auf der Steinhagener Straße ist es am Donnerstagmorgen (22.11., 07.40 Uhr) zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem zwei Personen schwer und eine Person leicht verletzt wurden.

Ein 68-jähriger Harsewinkler beabsichtigte die Steinhagener Straße zu queren, um auf dem Remser Weg in Richtung Harsewinkel entlang zu fahren. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Toyota eines 23-jährigen Harsewinklers, welcher die Steinhagener Straße in Richtung Pelkmanns Feld entlang fuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mercedes in einen angrenzenden Vorgarten geschoben. Der 23-jährige Fahrer des Toyotas und sein 17-jähriger Beifahrer wurden dabei schwer verletzt. Beide Harsewinkler wurden mit Rettungswagen in nahegelegene Krankenhäuser gefahren. Der 68-jährige Mercedes Fahrer erlitt leichte Verletzungen.

Beide Autos waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 25000 Euro.

