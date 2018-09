Polizei Gütersloh / Suche nach vermissten 6-jährigen Kind fand ...

Suche nach vermissten 6-jährigen Kind fand ein gutes Ende

Gütersloh - Halle (LG)- Der 6-jährige Junge der heute Nachmittag in Halle-Hesseln nach dem Schulbesuch vermisst wurde, ist wohlbehalten wieder aufgetaucht. Starke Polizeikräfte mit der Unterstützung eines Diensthundführers mit Mantrailing Hund hatten ab 14.20 Uhr nach dem Jungen gesucht. Er war mit einem Bus von der Grundschule nach Hause gefahren, aber dort nicht angekommen. Zuletzt wurde er gegen Mittag in der Straße "Auf dem Felde" gesehen, danach verlor sich seine Spur. Mit neun Streifenwagen war die Polizei im Halle-Hesseln unterwegs um den Jungen zu suchen. Gegen 17 Uhr hatten die Suchmaßnahmen Erfolg, eine Anwohnerin der Straße " Auf dem Felde" meldete sich bei den Polizeibeamten, weil sie gesehen hatte, dass der gesuchte Junge im Nachbarhaus mit seinem Freund spielte. Er ist wieder wohlbehalten in der Obhut seiner Mutter.

