Polizei Gütersloh / Tat geklärt - viele Hinweise auf ...

Tat geklärt - viele Hinweise auf verdächtigen Dieb

Gütersloh - Harsewinkel/Herzebrock-Clarholz/Kreis Gütersloh (CK) - Am 31. März wurde einer Frau in einem Discountmarkt an der Ostheide in Harsewinkel ihre Geldbörse mit der darin enthaltenen EC-Karte gestohlen. Am 3. April hob der Dieb oder ein weiterer Täter mit dieser Karte an einem Kreditinstitut in Herzebrock Bargeld ab.

Dabei wurde der Täter gefilmt.

Die Polizei hatte heute im Rahmen einer richterlich angeordneten Öffentlichkeitsfahndung mit Bildern nach dem bis unbekannten Tatverdächtigen gefahndet.

Mittlerweile sind zu dem Tatverdächtigen viele Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen, so dass die Polizei nun gegen einen Mann aus Harsewinkel ein Ermittlungsverfahren eingeleitet hat.

