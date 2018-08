Polizei Gütersloh / Teilweiser Telefonausfall - ...

Teilweiser Telefonausfall - Kreispolizeibehörde Gütersloh

Gütersloh - Kreis Gütersloh (FK) - Mehrere Polizeidienststellen im Kreis Gütersloh sind derzeit telefonisch nicht erreichbar. In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an die Polizeiwache in Gütersloh unter der 05241 869-0 oder wählen Sie den Polizeiruf 110.

