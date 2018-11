Polizei Gütersloh / Todesfall nach Narkose - Obduktion am späten ...

Todesfall nach Narkose - Obduktion am späten Nachmittag

Gütersloh - Gütersloh (CK) - Am Mittwoch vergangener Wochen (21.11.) verstarb ein 14-jähriger Junge in einem Bielefelder Krankenhaus, nachdem es am Vortag zu Komplikationen im Rahmen einer Narkoseeinleitung im St. Elisabeth Hospitals Gütersloh gekommen war. Die Polizei hat daraufhin die Ermittlungen aufgenommen.

Im Rahmen der fortdauernden Ermittlungen wird der Verstorbene heute am späten Nachmittag obduziert, so dass heute nicht mehr mit einem Ergebnis gerechnet werden kann.

Es wird morgen unaufgefordert berichtet.

