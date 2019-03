Polizei Gütersloh / Tödlicher Verkehrsunfall in Rietberg

Tödlicher Verkehrsunfall in Rietberg

Gütersloh - Rietberg (VT) Am Mittwoch, 20. März 2019 um 22:00 Uhr befuhr ein 49jähriger Mann aus Verl mit seinem Fahrrad die Straße Langer Schemm in Rietberg- Varensell. Er befuhr den rechtsseitigen Radweg aus Richtung Varensell kommend in Richtung Verl. Zur gleichen Zeit befuhr ein 35jähriger Mann aus Paderborn mit seinem Pkw, VW Golf, die Eiserstraße in südliche Richtung. Im Kreuzungsbereich der Straßen Langer Schemm und Eiserstraße kommt es zum Zusammenstoß zwischen Pkw und Radfahrer. Der Radfahrer wird dabei tödlich verletzt. Die Eiserstraße ist der Straße Langer Schemm durch Verkehrszeichen untergeordnet. Für die notärztliche Erstversorgung, die Unfallaufnahme und das Abschleppen des Pkw wurde die Unfallstelle teilweise komplett gesperrt.

OTS: Polizei Gütersloh newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/23127 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_23127.rss2

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizei Gütersloh Pressestelle Polizei Gütersloh Telefon: 05241 869 0 E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/ Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/