Polizei Gütersloh / Unbekannter belästigt 16-Jährige

Unbekannter belästigt 16-Jährige

Gütersloh - Borgholzhausen (CK) - Am Freitagnachmittag (26.10., 14.00 Uhr) hielt sich ein 16-jähriges Mädchen in einem Discountmarkt an der Bahnhofstraße auf. Hier sprach sie ein jüngerer Mann an, der dann gemeinsam mit ihr den Laden in Richtung Jammerpatt verließ. Dort befinden sich vor einem weiteren Einkaufsmarkt Glascontainer, wo der unbekannte Mann versuchte, das Mädchen zu küssen und sie unsittlich zu berühren.

Die 16-Jährige lief nach diesem Vorfall schnell weg und sah den Täter dann nochmal auf der Straße Klingenhagen auf einem Fahrrad davonfahren.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: 25 Jahre, ca. 1,75 Meter, ausländisches Aussehen, schlank, schwarze, kurze Haare, schwarze Lederjacke, schwarz-weißes Käppi, dunkelblaue Jogginghose von Nike, Turnschuhe der Marke Nike, weiß-orangefarbenes Fahrrad.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Vorfall machen? Wer hat den Täter gesehen oder weiß, wo er sich aufhält?

Hinweise nimmt die Polizei in Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

OTS: Polizei Gütersloh newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/23127 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_23127.rss2

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizei Gütersloh Pressestelle Polizei Gütersloh Telefon: 05241 869 0 E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/ Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/