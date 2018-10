Polizei Gütersloh / Unbekannter belästigt junge Frau

Unbekannter belästigt junge Frau

Gütersloh - Harsewinkel (CK) - Am frühen Montagmorgen (01.10., 04.30 Uhr) wartete eine eine 22-jährige Frau aus Harsewinkel an der Bushaltestelle in Höhe der Clarholzer Straße 4 auf ihren Bus.

Hier setzte sich ein bislang unbekannter Täter zu ihr und drängte sie an die Wand des Wartehäuschens. Dabei berührte er sie unsittlich.

Als in dieser Situation der Bus eintraf, flüchtete der Mann.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Sachverhalt machen oder Hinweise auf den Täter geben?

Angaben dazu nimmt die Polizei in Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

