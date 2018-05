Polizei Gütersloh / Unfall - 80-jähriger Radfahrer verletzt sich ...

Unfall - 80-jähriger Radfahrer verletzt sich schwer

Gütersloh - Gütersloh (CK) - Am Samstagvormittag (26.05., 10.35 Uhr) befuhr eine 23-jährige Frau aus Gütersloh mit ihrem Audi A 3 die Avenwedder Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts. In Höhe der Osnabrücker Landstraße beabsichtigte sie, nach links abzubiegen.

Bei diesem Abbiegevorgang kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 80-jährigen Gütersloher, der mit seinem Fahrrad auf dem linken Radweg der Avenwedder Straße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung unterwegs war und die Osnabrücker Landstraße an der dortigen Ampel überquerte.

Dabei kam der ältere Mann, der einen Fahrradhelm trug, zu Fall und verletzte sich schwer. Mit einem Rettungswagen wurde er ins Klinikum Gütersloh gebracht.

Es entstand geringer Sachschaden.

OTS: Polizei Gütersloh newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/23127 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_23127.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh Pressestelle Polizei Gütersloh Telefon: 05241 869 0 E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de https://guetersloh.polizei.nrw/ Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/