Polizei Gütersloh / Unfall beim Abbiegen - Pedelecfahrer schwer ...

Unfall beim Abbiegen - Pedelecfahrer schwer verletzt

Gütersloh - Rheda-Wiedenbrück (CK) - Am Dienstagnachmittag (21.08., 14.15 Uhr) befuhr ein 57-jähriger Mann aus Rheda-Wiedenbrück mit seinem Seat Leon die Bielefelder Straße in Fahrtrichtung Gütersloh. Er beabsichtigte, nach rechts in die Varenseller Straße abzubiegen.

Dabei kam es jedoch zu einem Zusammenstoß mit einem 36-jährigen Pedelecfahrer aus Gütersloh, der in gleicher Fahrtrichtung unterwegs war und seine Fahrt geradeaus fortsetzen wollte. Dabei wurde der Pedelecfahrer schwer verletzt.

Er wurde mit einem Rettungswagen in das St. Vinzenz-Hospital gebracht.

