Polizei Gütersloh / Unfall beim Überholen - Traktorfahrer steht ...

Unfall beim Überholen - Traktorfahrer steht unter Alkoholeinfluss

Gütersloh - Werther (CK) - Am Montagabend (23.04., 21.40 Uhr) war eine 70-jährige Frau mit ihrem Renault Clio auf der Rotenhagener Straße in Fahrtrichtung Werther unterwegs.

Kurz vor der Einmündung Nordholz setzte die Frau zum Überholen eines vor ihr in gleicher Fahrtrichtung fahrenden Traktors an. Während dieses Überholens kam es jedoch zu einem Zusammenstoß, da der 50-jährige Traktorfahrer zeitgleich nach links in die Straße Nordholz einbog.

Beide Verkehrsteilnehmer bleiben dabei glücklicherweise unverletzt.

Die alarmierten Polizeibeamten bemerkten bei der Unfallaufnahme starken Alkoholgeruch in der Atemluft des Traktor-Fahrers.

Ein daraufhin vor Ort durchgeführter Alkotest verlief deutlich positiv. Daraufhin wurde dem 50-Jährigen eine Blutprobe entnommen.

Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt und die Weiterfahrt für sämtliche Kraftfahrzeuge untersagt.

OTS: Polizei Gütersloh newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/23127 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_23127.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh Pressestelle Polizei Gütersloh Telefon: 05241 869 0 E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de https://guetersloh.polizei.nrw/ Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/