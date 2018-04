Polizei Gütersloh / Unfallflucht - Fahrer prallt gegen Baum und ...

Unfallflucht - Fahrer prallt gegen Baum und entfernt sich von der Unfallstelle

Gütersloh - Steinhagen (JF) - Der bis dahin unbekannte Fahrer eines schwarzen VW Golfs prallte am Samstagmorgen (07.04., 02.30 Uhr) in einer Kurve an der Harsewinkeler Straße in Fahrtrichtung Harsewinkel gegen einen Baum. Nach dem Unfall versuchte der Fahrer zunächst die Fahrt fortzusetzen, stellte seinen beschädigten Wagen dann aber rechts neben der Fahrbahn auf einem Feld ab und ließ sich von einem anderen Autofahrer abholen. Glücklicherweise bemerkte ein Zeuge gegen 06.25 Uhr den beschädigten Golf und verständigte die Polizei.

Ermittlungen zum Halter des Fahrzeugs führten zu einem 25-jährigen Mann aus Versmold, der an der Unfallörtlichkeit erschien und angab, der Verursacher des Unfalls zu sein.

Ein Strafverfahren wegen Unfallflucht wurde eingeleitet.

