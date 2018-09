Polizei Gütersloh / Unfallflucht mit Sachschaden - Zeugen gesucht!

Unfallflucht mit Sachschaden - Zeugen gesucht!

Gütersloh - Harsewinkel (JF) - Am frühen Montagabend (17.09.) kam es im Zeitraum zwischen 17.30 - 17.45 vor einem Versicherungsbüro an der August-Claas-Straße zu einer Beschädigung an einem VW Golf.

Die 33-jährige Fahrzeugführerin hatte den VW Golf zunächst in einer Parkbucht geparkt. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie einen deutlichen Schaden an der linken hinteren Fahrzeugseite.

Der Schadensverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern oder seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Unfallzeitraum Beobachtungen im Bereich des Unfallortes gemacht? Wer kann Angaben zu dem Unfall machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

OTS: Polizei Gütersloh newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/23127 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_23127.rss2

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizei Gütersloh Pressestelle Polizei Gütersloh Telefon: 05241 869 0 E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/ Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/