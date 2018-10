Polizei Gütersloh / Unfallflucht vorgetäuscht - Strafanzeige

Unfallflucht vorgetäuscht - Strafanzeige

Gütersloh - Rheda-Wiedenbrück (CK) - Am Mittwochmittag (17.10.) meldete sich ein 83-jähriger Mann aus Rheda-Wiedenbrück bei der dortigen Polizeiwache und erstattete eine Strafanzeige wegen einer Verkehrsunfallflucht. Er gab den Polizeibeamten gegenüber an, dass sein Fahrzeug von einem unbekannten Autofahrer hinten rechts beschädigt worden wäre; der Verursacher sei geflüchtete, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Schon bei der Inaugenscheinnahme des Schadens stellten die Polizeibeamten Beschädigungen am Auto fest, die typisch für einen Zusammenstoß mit einer Hecke oder anderen Pflanzen sind, nicht jedoch mit einem anderen Auto.

Daraufhin verschafften sich die Polizeibeamten einen Überblick über die Situation an der Wohnanschrift des 83-Jährigen.

Sie stellen dabei fest, dass Zaun seines Grundstücks beschädigt war.

Diese Beschädigungen am Zaun korrespondierten genau mit denen an seinem eigenen Fahrzeug. Somit ist davon auszugehen dass der Schaden am Fahrzeug und Zaun durch den 83-Jährigen selbst verursacht wurde und somit keine Verkehrsunfallflucht vorliegt.

Ein Strafverfahren wegen Vortäuschens einer Straftat wurde gegen den Mann eingeleitet.

