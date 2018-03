Polizei Gütersloh / Unfallflucht - Zeuge wird gebeten sich zu melden

Unfallflucht - Zeuge wird gebeten sich zu melden

Gütersloh - Halle (JF) - Ein bis dahin unbekannter Fahrer beschädigte beim Rangieren am Mittwoch (14.03. in der Zeit von 06.45 Uhr bis 16.05 Uhr) auf dem Parkplatz eines Outletcenters an der Ravensberger Straße einen parkenden schwarzen VW.

Glücklicherweise wurde der Zusammenstoß von einem Zeugen beobachtet, der einen Zettel mit dem Kennzeichen des Unfallfahrers auf der Windschutzscheibe hinterließ.

Die Polizei bittet den Zeugen, der den Zettel hinterlassen hat, sich zu melden. Wer kann Angaben zu dem Sachverhalt machen? Wer hat am Mittwoch den Unfall beobachtet und kann Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug oder dem Zeugen geben?

Angaben dazu nimmt die Polizei in Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

