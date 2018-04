Polizei Gütersloh / Unfallflucht - Zeugen beobachten Zusammenstoß

Unfallflucht - Zeugen beobachten Zusammenstoß

Gütersloh - Harsewinkel (JF) - Zeugen konnten am Mittwochnachmittag (25.04., 13.00 - 16.00 Uhr) beobachten, wie ein silberner VW einen am Straßenrand an der August-Claas-Straße parkenden grauen Opel beschädigte.

Nach dem Zusammenstoß begutachtete der unbekannte Fahrer den Schaden und verließ die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Glücklicherweise merkten sich Zeugen das Kennzeichen des verursachenden Autos.

Ein Strafverfahren wegen Unfallflucht wird eingeleitet.

