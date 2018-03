Polizei Gütersloh / Unfallflucht - Zeugen gesucht

Unfallflucht - Zeugen gesucht

Gütersloh - Gütersloh (JF) - Am frühen Samstagabend (24.03., 17.50 Uhr) gab es in Gütersloh in der Bahnunterführung an der Friedrich-Ebert-Straße einen Zusammenstoß zwischen einem bis dahin unbekannten Radfahrer und einem 10-jährigen Jungen aus Gütersloh.

Der Radfahrer näherte sich dem auf Inliner fahrenden Jungen von hinten und traf ihn am Rücken. Er stieß durch den Zusammenstoß mit dem Kopf gegen die Wand. Möglicherweise hat der Radfahrer den Zusammenstoß nicht bemerkt. Es handelt sich gemäß einer Zeugenbeschreibung um einen männlichen Radfahrer mit einer beigefarbenen Jacke.

Der Vorfall wurde möglicherweise durch Passanten beobachtet. Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat rund um die Tatzeit etwas gesehen? Auch der Radfahrer wird gebeten, sich zu melden.

Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

