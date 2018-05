Polizei Gütersloh / Unwetter führt zu zahlreichen Einsätzen

Unwetter führt zu zahlreichen Einsätzen

Gütersloh - Gütersloh (HB) Das Unwetter am Montag führte auch im Kreis Gütersloh zu zahlreichen Einsätzen. In der Zeit von 17.00 bis 21.00 Uhr registrierte die Polizei insgesamt 67 witterungsbedingte Einsätze. Ursächlich waren meistens umgestürzte Bäume oder überflutete Straßen. Betroffen war das gesamte Kreisgebiet, wobei die meisten Einsätze in Gütersloh und Verl anfielen.

Glück hatten die Insassen eines Daimlerchryslers in Versmold. Der 18-jährige Fahrer aus Versmold befuhr kurz nach 19.00 Uhr die Münsterstraße als ein Baum auf sein Fahrzeug stürzte. Die Insassen konnten den PKW unverletzt verlassen. Am Daimler entstand allerdings Totalschaden. Insgesamt wird hier der Sachschaden auf etwa 5000 Euro geschätzt.

Aufgrund von umgestürzten Bäumen mussten einige Straßen gesperrt werden. Besonders betroffen war die Paderborner Straße in Gütersloh. Zwischen der Luise-Hensel-Straße und der Siekstraße waren einige Bäume auf die Fahrbahn gestürzt. Hier dauerten die Aufräumarbeiten bis kurz vor 02.00 Uhr an.

