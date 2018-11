Polizei Gütersloh / Verdreckte Fahrbahn führt zur Vollsperrung ...

Verdreckte Fahrbahn führt zur Vollsperrung der Bundesstraße 68

Gütersloh - Borgholzhausen (SL) - Am Samstag (03.11.2018, 06.30 Uhr) meldeten Verkehrsteilnehmer eine größere Menge "Mist" auf der Bundesstraße 68 in Borgholzhausen. Vor Ort wurde durch die Polizei der 58-jährige Fahrer eines Sattelaufliegers aus dem Landkreis Osnabrück festgestellt. Dieser hatte zirka eine Tonne Hühnerkot auf einer Strecke von 500 m verloren. Der dortige Streckenabschnitt zwischen Borgholzhausen und Halle/Westf. musste aufgrund dieser Verschmutzung in beiden Fahrtrichtungen für über acht Stunden voll gesperrt werden. Zur Reinigung der Fahrbahn musste die Kehrmaschine einer Spezialfirma sowie ein weiterer LKW und ein Radlader angefordert werden.

