Polizei Gütersloh / Verkehrsunfall mit einer verletzten Frau in ...

Verkehrsunfall mit einer verletzten Frau in Steinhagen - Fahrer flüchtet

Gütersloh - Steinhagen (FK) - Am Freitagvormittag (05.10., 08.55 Uhr) befuhr eine 56-jährige Bielefelderin mit ihrem Ford die Brockhagener Straße in Richtung Brockhagen. In Höhe eines Wohnhauses wurde die Dame von einem Kleintransporter überholt. Gemäß Zeugenangaben scherte der Transporterfahrer unmittelbar vor der Ford-Fahrerin wieder ein. Daraufhin kam dessen 56-jährige Fahrerin nach rechts von der Fahrbahn ab. Mit ihrem Auto kam die Dame in einem Vorgarten eines Privathauses zum Stehen. Der Ford wurde durch das Abkommen von der Fahrbahn stark beschädigt. Ebenso entstand Sachschaden in dem Vorgarten.

Der Transporterfahrer fuhr nach dem Unfall weiter ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen konnten anschließend angeben, dass es sich bei dem flüchtenden Fahrzeug um einen weißen Kleintransporter handelte.

Die 56-jährige Bielefelderin wurde mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Ihr Auto wurde mit Hilfe eines Abschleppdienstes geborgen und abgeschleppt. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf 8000 Euro.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Unfall machen? Wer hat den Unfall beobachtet oder das beschriebene Fahrzeug gesehen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

