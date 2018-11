Polizei Gütersloh / Verkehrsunfall mit fünf Leichtverletzten

Verkehrsunfall mit fünf Leichtverletzten

Gütersloh - Langenberg (SL) - Am Samstag (03.11.2018, 15.57 Uhr) ereignete sich an der Einmündung Rietberger Straße / Langenberger Straße ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Eine 19-jährige Rietbergerin befuhr mit ihrem grauen VW Golf die Langenberger Straße aus Rtg. Mastholte kommend und beabsichtigte von dort nach links auf die Rietberger Straße in Fahrtrichtung Langenberg einzubiegen. Hierbei übersah sie einen mit vier Personen besetzten grünen Skoda, welcher von einem 20-jährigen Langenberger auf der Rietberger Str. in Fahrtrichtung Bokel gesteuert wurde. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Sowohl die Rietbergerin als auch die vier Personen aus Langenberg wurden hierbei leicht verletzt und durch Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf ungefähr 20000 Euro geschätzt. Die Einmündung wurde während der Unfallaufnahme für zirka eineinhalb Stunden gesperrt.

