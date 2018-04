Polizei Gütersloh / Verkehrsunfall mit Schwertransport

Verkehrsunfall mit Schwertransport

Gütersloh - Werther (VT) Am Mittwoch, 04.04.2018, gegen 23.00 Uhr, befuhr ein Schwertransport die Osningstraße in Werther aus Richtung Hengeberg kommend in Richtung Haller Straße. Der Transport hatte ein Gesamtgewicht von ca. 180 Tonnen und war mit einem Wassertank beladen. Nach der dortigen Kuppe geriet der Transport aus bisher unbekannten Gründen ins Rutschen und fuhr dann ca. 250 m vor der Einmündung mit der Weststraße in den linken Straßengraben.

Für die Bergung des Schwertransports wurden von der verantwortlichen Firma zwei 500-Tonnen-Krane bestellt, die das Fahrzeug aus dem Graben heben sollen. Die Bergung soll im Laufe des Vormittags (05.04.18) durchgeführt werden. Bis zu diesem Zeitpunkt wurde die Osningstraße vom Kreisverkehr Hengeberg bis zur Weststraße komplett gesperrt.

