Polizei Gütersloh / Versuchter Raubüberfall auf Tankstelle

Versuchter Raubüberfall auf Tankstelle

Gütersloh - Halle/W. (AK) - Am Dienstag, dem 22.05.2018, betraten gegen 23:50 Uhr zwei maskierte Räuber eine Tankstelle an der Brackweder Straße (B 68) im Ortsteil Künsebeck. Einer der Täter bedrohte den 29jährigen Angestellten mit einer Pistole und forderte Geld. Der 29jährige lehnte die Herausgabe ab. Nach einem Gerangel, bei dem der Angestellte leicht verletzt wurde, flohen die Täter ohne Beute zu Fuß in Richtung Bundesstraße. Die Täter werden wie folgt beschrieben: 1. Täter: etwa 1,85 m groß, schwarzes Oberteil mit Kapuze, schwarze Hose, schwarze Schuhe, helle Socken 2. Täter: etwa 1,65 m groß, blauer Pullover, blaue Jeans mit künstlichen Löchern, weiße Turnschuhe, blaue Kappe mit weißer Aufschrift Hinweise erbeten an die Polizei in Gütersloh, 05241 8690.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh Pressestelle Polizei Gütersloh Telefon: 05241 869 0 E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de https://guetersloh.polizei.nrw/ Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/