Polizei Gütersloh / Vier Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Vier Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Gütersloh - Borgholzhausen - (AG)- Am Samstagnachmittag (23.02.), gegen 13.50 Uhr, ereignete sich auf der Kreuzung An der Bundesstraße (B 68) / Unter der Burg / Bödinghausen ein Verkehrsunfall, bei dem vier Personen leicht verletzt wurden. Zur Unfallzeit befuhr eine 45-jährige Pkw-Fahrerin aus Borgholzhausen mit einem Mercedes Benz A 160 die Straße "Unter der Burg" in Fahrtrichtung der Straße "Bödinghausen". An der Kreuzung beabsichtigte sie die Bundesstraße in Richtung Bödinghausen zu überqueren. Hierbei übersah sie einen 52-jährigen Pkw-Fahrer aus Osnabrück, der mit einem Pkw Audi A 4 auf der Bundesstraße 68 aus Richtung Borgholzhausen kommend, in Richtung Halle/ Westf. unterwegs war. Im Kreuzungsbereich prallte der Audi gegen die rechte Seite des Mercedes. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mercedes auf die linke Fahrzeugseite gekippt und kam am Fahrbahnrand zum Stillstand. Die Unfallbeteiligten und die jeweiligen Beifahrer wurden lediglich leicht verletzt und dem Krankenhaus Halle zugeführt. Beide Fahrzeuge wurden derart stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden wird auf ca. 20 000 Euro geschätzt. Der fließende Verkehr konnte während der Unfallaufnahme durch Polizeibeamte an der Unfallstelle vorbeigeführt werden, weshalb auf eine Sperrung der Bundesstraße verzichtet werden konnte.

OTS: Polizei Gütersloh newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/23127 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_23127.rss2

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizei Gütersloh Pressestelle Polizei Gütersloh Telefon: 05241 869 0 E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/ Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/