Polizei Gütersloh / Vier Verletzte nach Verkehrsunfall

Vier Verletzte nach Verkehrsunfall

Gütersloh - Halle - (AG) - Auf der Theenhausener Straße ereignete sich am Freitagnachmittag (19.10., 15:14 Uhr) ein Verkehrsunfall, bei welchem vier Personen aus dem Kreis Gütersloh verletzt wurden. Ein 62-jähriger VW Crafter-Fahrer aus Versmold befuhr die Theenhausener Straße aus Richtung Werther kommend, in Richtung Gütersloh. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er dabei mit dem Kleintransporter auf gerader Strecke nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden BMW eines 60-jährigen Pkw-Fahrers aus Rheda-Wiedenbrück. Durch den Frontalzusammenstoß wurden der Crafter-Fahrer leicht und seine beiden Mitfahrer aus Marienfeld, 39 und 47 Jahre alt, schwer verletzt. Der BMW-Fahrer wurde ebenfalls schwer verletzt. Die Beteiligten wurden mittels Krankenwagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Ebenso wurde die Leitplanke beschädigt. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 51.000 Euro geschätzt. Auslaufende Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr Halle abgestreut. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Theenhausener Straße in Höhe der Unfallstelle bis 17.30 Uhr gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet.

