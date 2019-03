Polizei Gütersloh / Wem gehört das Fahrrad?

Wem gehört das Fahrrad?

Gütersloh - Gütersloh (CK) - Am Sonntag, 24. Februar, wurde am Bahnhof in Gütersloh ein Fahrrad sichergestellt, das mutmaßlich aus einer Straftat stammt.

Bislang konnte noch kein Eigentümer des beigefarbenen Damenrades der Marke City Star, an dem sich ein Fahrradkorb am Lenker befindet, ermittelt werden.

Die Polizei bittet diejenigen, die Hinweise auf die Herkunft des Rades geben können, sich zu melden, Telefon 05241 869-0.

