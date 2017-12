Polizei Gütersloh / Wendemanöver führt zu Verkehrsunfall mit ...

Wendemanöver führt zu Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Gütersloh - Gütersloh (AK) - Am Freitag, dem 29.12.2017, gegen 22:00 Uhr, war eine 25jährige Frau aus Harsewinkel mit ihrem Ford Focus auf der B 61 in Richtung Bielefeld unterwegs. In der Nähe der Haller Straße führte sie ein Wendemanöver durch. Ein hinter ihr fahrender 51jähriger BMW-Fahrer aus Steinhagen konnte auf regennasser Fahrbahn und bei schlechter Sicht einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Sein Wagen kam anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab. Die insgesamt drei Insassen des Ford wurden bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Gütersloher Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des BMW blieb unverletzt, wie auch sein Hund, der sich mit im Pkw befunden hatte. An den PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die Bundesstraße für etwa eine Stunde komplett gesperrt.

