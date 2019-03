Polizei Gütersloh / Wer vermisst sein Fahrrad?

Wer vermisst sein Fahrrad?

Gütersloh - Rietberg (CK) - Aufmerksame Zeugen bemerkten am 5. März in einem Gebüsch am Schulzentrum am Torfweg zwei Fahrräder und verständigten daraufhin die Polizei.

Die Polizeibeamten stellten die beiden Räder sicher, da davon ausgegangen werden musste, dass diese aus einer Straftat stammen. Ein Rad konnte seiner Eigentümerin wieder ausgehändigt werden - es war kurz zuvor aus ihrem Carport gestohlen worden.

Das zweite Fahrrad, ein schwarzes Herren Trekkingrad der Marke "Pegasus" mit Mehrgangschaltung, kurzen Schutzblechen und einem abgebrochenen Fahrradständer konnte bisher keinem Besitzer zugeordnet werden.

Die Polizei bittet daher den Eigentümer oder Zeugen, die das Rad erkennen, sich zu melden, Telefon 05242 4100-0.

