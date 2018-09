Polizei Gütersloh / Zeugen gesucht! - Frau landet im Graben und ...

Zeugen gesucht! - Frau landet im Graben und verletzt sich leicht

Gütersloh - Gütersloh (JF) - Am Donnerstagmorgen (20.09., 08.25 Uhr) befuhr eine 35-jährige Frau aus Mastholte mit ihrem Renault C 06 den Brockweg in Fahrtrichtung Gütersloh.

In Höhe der Hausnummer 256 bog eine bislang unbekannte Frau mit einem silbernen Kleinwagen aus der Grundstückseinfahrt nach links auf den Brockweg. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, versuchte die 35-jährige Mastholterin über den Grünstreifen auszuweichen und landete mit ihrem Renault im Graben. Dabei verletzte sie sich leicht.

Die bislang unbekannte Fahrerin des silbernen Kleinwagens hielt nach ca. 100 Metern an, setzte ihre Fahrt in Richtung Gütersloh aber fort, ohne ihre Personalien zu hinterlassen.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu der unfallflüchtigen Fahrerin eines silbernen Kleinwagens machen? Wer hat den Unfall beobachtet?

Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

