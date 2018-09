Polizei Gütersloh / Zeugin merkt sich Kennzeichen von ...

Zeugin merkt sich Kennzeichen von Unfallflüchtigem

Gütersloh - Gütersloh (JF) - Ein bislang unbekannter Fahrer eines VW Golfs beschädigte am Montagmittag (10.09., 12.10 - 12.15 Uhr) in der Münsterstraße beim Einsteigen in sein Fahrzeug einen neben ihm parkenden VW Golf.

Er verließ den Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Glücklicherweise konnte eine aufmerksame Zeugin den Vorfall beobachten und sich das Kennzeichen des unfallflüchtigen Golfs merken.

Die Ermittlungen zu dem Fahrer des Fahrzeugs dauern an.

