Polizei Gütersloh / Zwei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall

Zwei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall

Gütersloh - Langenberg (LG)- Am späten Sonntagabend kam es gegen 23.32 Uhr auf der Rietberger Straße in Langenberg zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden. Zur Unfallzeit befuhr eine 24-jährige Pkw-Fahrerin aus Rietberg mit ihrem Renault Twingo die Rietberger Straße in Richtung Bokel. Im Verlauf einer langgezogenen Linkskurve verlor sie aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug und kam ins Schleudern. In Höhe der Einmündung zur Langenberger Straße kollidierte die Front des Pkw mit Wegweiser-Schildern und prallte danach mit dem Heck gegen einen Baum. Erst 20 Meter weiter kam der Wagen auf einem Gehweg neben der Fahrbahn zum Stillstand. Die Pkw-Fahrerin sowie ihr 20-jähriger Beifahrer aus Langenberg wurden durch den Verkehrsunfall schwer verletzt, sie wurden nach einer Behandlung durch einen Notarzt mit Rettungswagen in Gütersloher Krankenhäuser transportiert. Am Pkw entstand Totalschaden, er wurde zwecks weiterer Untersuchung der Unfallursache sichergestellt.

OTS: Polizei Gütersloh newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/23127 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_23127.rss2

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizei Gütersloh Pressestelle Polizei Gütersloh Telefon: 05241 869 0 E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/ Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/