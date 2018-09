Polizei Gütersloh / Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Gütersloh - Verl (HB) Am 27.09.18, gegen 15.00 Uhr, ereignet sich in Verl ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden.

Eine 69-jährige PKW-Fahrerin aus Verl befuhr mit ihrem Skoda die Bielefelder Straße aus Richtung Friedrichsdorf kommend in Richtung Verl. In Höhe der Bleichestraße kam sie auf die Gegenfahrbahn. Dort touchierte sie zunächst einen Renault Espace, dessen 61-jähriger Fahrer in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Anschließend prallte der Skoda frontal mit einem hinter dem Renault fahrenden Peugeot zusammen.

Die Skoda-Fahrerin wurde schwer, der aus Bielefeld stammende Peugeot-Fahrer leicht verletzt. Der Renault-Fahrer blieb unverletzt.

Alle drei Fahrzeuge wurden bei dem Unfall erheblich beschädigt. Insgesamt wird der Schaden auf etwa 25.000 Euro geschätzt.

