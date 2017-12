Polizei Gütersloh / Zwei Verletzte und hoher Sachschaden bei ...

Zwei Verletzte und hoher Sachschaden bei Kreuzungsunfall

Gütersloh - Gütersloh (AK) - Am Freitag, dem 29.12.2017, gegen 21.55 Uhr, war ein 46jähriger Gütersloher mit einem Taxi der Marke Volkswagen auf der Verler Straße stadteinwärts unterwegs. An der Kreuzung mit dem Stadtring Sundern missachtete er nach derzeitigem Ermittlungsstand das Rotlicht der Verkehrsampel. Aufgrund dessen kam es zum Zusammenstoß mit dem Mercedes eines 61jährigen Güterslohers, der den Stadtring in Richtung Neuenkirchener Straße befahren hatte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Taxi gegen einen Skoda geschleudert, dessen Fahrer vor der Ampel wartete. Der Taxifahrer sowie der 61jährige wurden nach Erstversorgung am Unfallort mit leichten Verletzungen in ein Gütersloher Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 47.000 Euro.

